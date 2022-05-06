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сегодня, 10:28 1

В Амурской области ожидается усиление ветра

В Благовещенске его порывы достигнут 15-18 метров в секунду

В Амурской области ожидается усиление ветра
Фото: pixabay.com

Сильный порывистый ветер прогнозируют в Благовещенске и по области.

В пятницу, 6 мая, в отдельных восточных районах Приамурья прогнозируются сильные осадки. Местами движение по дорогам затруднит гололёд.

Кроме этого, ожидается усиление ветра северных направлений в порывах до 16-20 метров в секунду. В Благовещенске порывы ветра достигнут от 15 до 18 метров в секунду, сообщает администрация Благовещенска.

В этот период возможно увеличение количества аварий на объектах жизнеобеспечения, обрыв линий электропередачи, срыв рекламных щитов, повреждение кровли домов, падение крупных деревьев и ветвей, риск увеличения количества дорожно-транспортных происшествий. О чрезвычайных ситуациях нужно сообщать по телефону: 20-21-12.

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#жизнь #погода

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Комментарии
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  • Диванный аналитик

    Диванный аналитик
    23 минуты назад

    С 25 м/с до 18?

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