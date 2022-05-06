В Амурской области ожидается усиление ветра

Сильный порывистый ветер прогнозируют в Благовещенске и по области.

В пятницу, 6 мая, в отдельных восточных районах Приамурья прогнозируются сильные осадки. Местами движение по дорогам затруднит гололёд.

Кроме этого, ожидается усиление ветра северных направлений в порывах до 16-20 метров в секунду. В Благовещенске порывы ветра достигнут от 15 до 18 метров в секунду, сообщает администрация Благовещенска.

В этот период возможно увеличение количества аварий на объектах жизнеобеспечения, обрыв линий электропередачи, срыв рекламных щитов, повреждение кровли домов, падение крупных деревьев и ветвей, риск увеличения количества дорожно-транспортных происшествий. О чрезвычайных ситуациях нужно сообщать по телефону: 20-21-12.