Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
6мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:06 10

В Шимановске строят приют для бездомных собак за 20 миллионов рублей

Первых животных примут уже в июле

В Шимановске строят приют для бездомных собак за 20 миллионов рублей
Фото: pixabay.com

В Шимановске продолжается ремонт здания будущего приюта для безнадзорных животных. Отмечается, что первых собак сюда поселят уже в июле, сообщает управление ветеринарии Амурской области.

Сейчас специалисты ремонтируют помещения «ветеринарного блока». В административном здании будут кабинет врача, операционная, манеж-приёмник (здесь будут осматривать поступивших животных) и карантинная комната, в которой собаки будут пребывать десять дней. Через некоторое время строители начнут монтировать вольеры. Кроме того, подрядчик оборудует несколько площадок для выгула животных. На проект из областного бюджета выделили более 20 миллионов рублей.

После открытия приют сможет принять 150 собак, после его расширения – 350. В ведомстве напоминают, что данный приют станет одним из сети межмуниципальных, сюда будут помещать животных и из других районов. Такие учреждения откроются в Свободном, Тынде, Тамбовском районе и Белогорском муниципальном округе.

Просмотров всего: 204

#животные #Шимановск

распечатать


Общество

У второй пары дальневосточных аистов в Амурской области вылупился птенец
В России и мире

Ольга Орлова требует наказать актёра Дмитрия Задорожного за жестокое избиение кота
Происшествия 8

В Хабаровском крае семья экс-полицейского жестоко избила хозяйку собачьего приюта

Общество 1

Бурый медведь и лось: инспекторы Кроноцкого заповедника запечатлели необычную погоню

Комментарии
Показать все (10)
  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    1 час назад

    Что-то мало выделили. Ведь его не только построить надо. А ещё и содержать, а зарплаты персоналу с чего платить?

  • Дан

    Дан
    1 час назад

    Это же скока на эти бабки уколов усыпляющих можно зделать!!! Во всей рассеи не осталось бы диких сабак!

  • Alexander3666

    Alexander3666
    1 час назад

    Объясните, в чем смысл приюта? Держать там блохастых какое-то время, лечить, кормить, чипировать, а потом опять отпускать на улицы? Так откромленные, кастрированные и чипированые блоховозы всё еще представляют опасность для людей.

  • Noir

    Noir
    1 час назад

    Главное бы этот приют тоже не намок и не развалился.

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    1 час назад

    "Во всей рассеи не осталось бы диких сабак!"

    По всей вероятности там цель не избавиться от бесхозников, а денег отжать. )))

  • холостяк

    холостяк
    51 минута назад

    Пип пип пип…. Нет слов одни маты! Какой приют? Простая передержка. 30 дней и на волю. Опять со всей области отлавливать не известно чем больных или просто переносчиками не известных болезней типа АЧС собирать в одном месте а потом обратно по области выпускать? Ладно там отловлены с городов а по селам? Почему то свинью или козу с района в район нельзя возить без карантинной справки а собак из всех районов области можно. И ни каких законов не нарушают?

  • холостяк

    холостяк
    47 минут назад

    Офисный планктон

    54 минуты назад

    Что-то мало выделили. Ведь его не только построить надо. А ещё и содержать, а зарплаты персоналу с чего платить?

    Холостяк

    Там были медицинские склады. Строить по минимуму. Ну а содержание это же не пожизненно а по тендеру 30 дней и на волю…….

  • холостяк

    холостяк
    37 минут назад

    Дан

    55 минут назад

    Это же скока на эти бабки уколов усыпляющих можно зделать!!! Во всей рассеи не осталось бы диких сабак!

    Холостяк

    АААААААА… Нельзя!!!!! Это же столько статей, что на пару лет загреметь можно, начиная с 114 статьи конституции, ФЗ-498, УК 245, а если хозяйская собака УК 167. И еще не помню за использования не по назначению ядовитых веществ.

  • холостяк

    холостяк
    29 минут назад

    Alexander3666

    1 час назад

    Объясните, в чем смысл приюта? Держать там блохастых какое-то время, лечить, кормить, чипировать, а потом опять отпускать на улицы? Так откромленные, кастрированные и чипированые блоховозы всё еще представляют опасность для людей.

    Холостяк.

    Ничего личного просто бизнес?...... В Игнатьево утонул приют за 25 мил руб. Кого нибудь посадили? Вместо муниципальных приютов, строят меж муниципальные. Легче возить собак по всей области до тысячи км, чем держать в приютах. По бумагам приют на деле передержка на месяц. Каждый год переселяются тысячи семей по области, муниципальных приютов нет, куда тысячи цепных псов деются? Остаются охранять пустыри?

  • Tуман

    Tуман
    23 минуты назад

    Основным компонентом супа посинтхан или кэджангук является собачатина. В Корее считают, что такое блюдо увеличивает мужество.

    Рецепт супа довольно простой: мясо собаки варят с зеленым луком, листьями перилла, одуванчика и специями (твенджаном, кочхуджаном и порошком семени перилла)

Показать все (10)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь