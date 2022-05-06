В Шимановске строят приют для бездомных собак за 20 миллионов рублей

В Шимановске продолжается ремонт здания будущего приюта для безнадзорных животных. Отмечается, что первых собак сюда поселят уже в июле, сообщает управление ветеринарии Амурской области.

Сейчас специалисты ремонтируют помещения «ветеринарного блока». В административном здании будут кабинет врача, операционная, манеж-приёмник (здесь будут осматривать поступивших животных) и карантинная комната, в которой собаки будут пребывать десять дней. Через некоторое время строители начнут монтировать вольеры. Кроме того, подрядчик оборудует несколько площадок для выгула животных. На проект из областного бюджета выделили более 20 миллионов рублей.

После открытия приют сможет принять 150 собак, после его расширения – 350. В ведомстве напоминают, что данный приют станет одним из сети межмуниципальных, сюда будут помещать животных и из других районов. Такие учреждения откроются в Свободном, Тынде, Тамбовском районе и Белогорском муниципальном округе.