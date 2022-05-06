Амурчанам рассказали, на какую зарплату рассчитывать в мае

Из-за того, что рабочих дней в мае меньше, чем в большинстве месяцев, амурчане беспокоятся, что это отразится на их зарплате. О том, как рассчитывается заработная плата в праздничные дни, рассказал Александр Южалин, руководитель юридической практики в SuperJob.

Если оклад или оклад + премия

Если вы работаете пять дней в неделю за оклад, за май вы получите такой же оклад, как и в другие месяцы. В соответствии со статьёй 112 Трудового кодекса РФ сотрудники, которые получают оклад, не должны терять в заработной плате в месяцах, где есть нерабочие праздничные дни, а также «дополнительные выходные», установленные правительством РФ. Однако если вы получаете ещё и премию, то всё зависит от того, какие условия премирования установлены в вашей организации.

Если часовая тарифная ставка или сдельная система оплаты труда

Как уточняет Александр Южалин, если вам установлена часовая тарифная ставка или сдельная система оплаты труда, то размер вашей зарплаты за месяц зависит от того, сколько времени вы отработали фактически или какой объем продукции произвели.

Очевидно, что в мае вы отработаете меньше рабочих часов (или дней) и по этой логике должны были бы получить меньше денег. Однако Трудовой кодекс РФ сокращает ваше неравенство с «окладниками». Работодатели обязаны выплачивать работникам, которые не получают оклад, дополнительное вознаграждение за нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к работе. Размер такого вознаграждения определяется работодателем самостоятельно (статья 112 ТК РФ).

Например, если вам установлена часовая тарифная ставка, вы работаете по стандартной пятидневной рабочей неделе и дополнительно не привлекались к работе в нерабочие праздничные дни (1 и 9 мая), то за эти 2 дня вам должны выплатить дополнительное вознаграждение. А если привлекались, то оплата производится в двойном размере.

Если работаете в майские праздники

Если вас привлекли к работе в нерабочие праздничные дни (1 и 9 мая) или в выходной, установленный режимом рабочего времени (графиком), то вам полагается повышенная оплата за такой день.

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере:

сдельщикам – не менее чем по двойным сдельным расценкам;

работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам, – в размере не менее двойной дневной или часовой тарифной ставки;

работникам, получающим оклад (должностной оклад):

– в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки сверх оклада, если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени (это тот случай, когда рабочий день по графику выпадает на нерабочий праздничный день);



– в размере не менее двойной дневной или часовой ставки сверх оклада, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени (это тот случай, когда работодатель привлекает работника к работе в выходной или праздничный день отдельно, то есть отдельным распоряжением).

При этом конкретные размеры оплаты работы в выходной или нерабочий праздничный день могут устанавливаться коллективным договором, локальным нормативным актом в организации. В любом случае эти размеры не могут быть меньше, чем двукратная оплата.