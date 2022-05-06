В Благовещенске выбрали лучших танцоров Дальнего Востока

В Благовещенске подвели итоги Дальневосточного конкурса «Область танца». За победу боролись 18 лучших хореографических постановок. Главная награда – Гран-при – уехала в Якутию, рассказали в министерстве культуры Амурской области.

Фото: официальный канал министерства культуры и национальной политики Амурской области

Народный ансамбль танца из Якутии «Кыталык», в переводе «Белый журавль», принимал участие в этом конкурсе впервые. По словам руководителя коллектива Василия Винокурова, по поверьям, тот, кто увидит танец белого журавля, обязательно будет счастлив.

В конкурсе «Область танца» приняли участие коллективы из Хабаровска, Биробиджана, Якутии, Забайкальского края и Амурской области.

В этом году проект «Область танца» стал частью Всероссийской декады народного танца, которая объединила 20 регионов России от Калининграда до Камчатки.