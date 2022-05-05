В Благовещенске приведут в порядок подъезды и подходы к 11 соцобъектам

В Благовещенске в этом году отремонтируют подъездные пути, тротуары и парковки около 11 социальных объектов, сообщает пресс-служба мэрии.

В порядок приведут территории в районе: детсада № 4 (улица Студенческая, 27);

детсада № 5 (улица Чехова, 217);

детсада № 15 (улица Театральная, 27/1);

детсада № 35 (улица Зейская, 14);

детсада № 49 (посёлок Аэропорт),

детсада № 60 (улица Кантемирова, 2/2);

детсада № 68 (улица Дьяченко, 6б);

школы № 10 (улица Трудовая, 182);

школы № 13 (улица Кантемирова, 6/2);

школы № 27 (улица Ломоносова, 154);

центра дополнительного образования «Олимпик» (улица Василенко, 11/3). В администрации уже объявили аукцион на определение подрядчика. Работы должны завершить до 25 июля. Уточняется, что в 2021 году в областной столице отремонтировали столько же территорий.

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#жизнь #мэрия

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Кристина Хасуева