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сегодня, 18:04 0

В Благовещенске перекроют движение на Кузнечной и Ломоносова

Ограничение будет действовать с 6 мая

В Благовещенске перекроют движение на Кузнечной и Ломоносова
Фото: Амур.инфо

В мэрии Благовещенска предупредили горожан об ограничении движения на двух улицах: Кузнечной и Ломоносова.

Улицу Кузнечную на участке от Ленина до Краснофлотской перекроют в 8 утра 6 мая. Там будут устранять аварию на сетях теплоснабжения. Работы планируют завершить до 18 часов 9 мая.

Улицу Ломоносова перекроют на участке от Пионерской до Шевченко точно в такое же время – с 8 утра 6 мая. Ограничение движения связано с устройством инженерных сетей. Работы планируют завершить до 18 часов 12 мая.

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#дороги #ЖКХ #транспорт

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