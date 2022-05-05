В Благовещенске перекроют движение на Кузнечной и Ломоносова

В мэрии Благовещенска предупредили горожан об ограничении движения на двух улицах: Кузнечной и Ломоносова.

Улицу Кузнечную на участке от Ленина до Краснофлотской перекроют в 8 утра 6 мая. Там будут устранять аварию на сетях теплоснабжения. Работы планируют завершить до 18 часов 9 мая.

Улицу Ломоносова перекроют на участке от Пионерской до Шевченко точно в такое же время – с 8 утра 6 мая. Ограничение движения связано с устройством инженерных сетей. Работы планируют завершить до 18 часов 12 мая.