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сегодня, 17:46 1

Василий Орлов пообщался с семьями из ДНР и ЛНР

В регион прибыли 30 переселенцев

Василий Орлов пообщался с семьями из ДНР и ЛНР
Фото: пресс-служба правительства Амурской области

В четверг, 5 мая, в Приамурье на поезде из Таганрога прибыли 30 вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР. Губернатор Амурской области Василий Орлов посетил пункт временного размещения, где остановились шесть семей, 13 взрослых и 17 детей, сообщает правительство региона.

Среди прибывших три семьи – многодетные, в одной из них воспитываются восемь детей. Беженцы приехали из Мариуполя, Донецка, Волновахского района и посёлка Владимировка.

В ПВР всё подготовили к приезду людей, организовали бесплатное горячее питание, обустроили детскую игровую комнату. Кроме того, всех прибывших осмотрели врачи, рядом с ПВР работает передвижной медицинский комплекс.

Василий Орлов осмотрел жилые и бытовые комнаты, медицинский пункт, игровую и кабинеты для специалистов соцслужб.

Фото: телеграм-канал Василия Орлова

— В первую очередь необходимо комфортно разместить людей, обеспечить медицинское обслуживание, собрать отзывы от людей: что нравится, а что нужно добавить. После этого мы встретимся и обсудим, какие есть предложения и проблемы. В целом в Амурской области накоплен большой опыт по размещению людей в ПВР в связи с частыми ЧС. Этот опыт нам нужно сегодня применить для встречи беженцев с ДНР и ЛНР, – прокомментировал губернатор.

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#губернатор #областная власть #помощь

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Комментарии
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  • Sergey Nifashev

    Sergey Nifashev
    3 часа назад

    Наверное, существуют ЧЁТКИЕ инструкции из Москвы, юридические нормы? Определены и источники финансирования? Словом, всё предусмотрено?

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