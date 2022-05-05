Блогер Амиран Сардаров считает, что сбежавшим из России в Дубай звёздам скоро придётся несладко

По мнению Сардарова, пока у российских звёзд есть деньги, они наслаждаются привычной жизнью за границей. Однако вскоре сбережения закончатся, и им придется несладко. Блогер считает, что тогда Оксана Самойлова с семьёй, Нюша и Моргенштерн поймут, что совершили ошибку.

В недавнем интервью Сардаров заявил, что в Дубае дорогая жизнь, на которую денег не хватит, а сбережения артистов быстро закончатся. Он уверен, что нашим звёздам там нечего делать, тем более без знания языка. Амирану жалко тех, кто туда уехал, поскольку сейчас артисты радуются новому месту проживания, но не до конца понимают, что их ожидает впереди.

Сам блогер несколько лет назад пытался обосноваться в Америке и построить там карьеру. Однако его мечтам не удалось сбыться. Сардарову пришлось вернуться в Россию, навсегда оставив планы эмигрировать.

По его словам, сколько бы у тебя не было денег, в другой стране ты несчастлив, ведь «обрубаешь от себя целый пласт жизни». В качестве примера Амиран привёл Моргенштерна, который несколько месяцев назад уехал из России, но теперь скучает по родине и хочет вернуться. Сардаров уверен, что покинувшие Россию звёзды должны быть благодарны своей стране, поскольку именно в ней они добились всего, что сейчас имеют.