9 мая в Благовещенске развернется «Парк Победы»
Тематические площадки будут работать с полудня до вечера
Акция «Парк Победы», приуроченная к празднованию 77-летия Великой Победы, пройдёт в Благовещенске в седьмой раз. На территории Городского парка будет работать 21 площадка. Передвижную выставку «Автобус Победы» и реконструкцию сражения Второй мировой представит клуб «Мотопатриот». Свои двери также откроет полевой госпиталь, 108-й артиллерийский полукапонир, командирский пункт и пункт набора на военную службу.
Здесь же будет работать экспозиция оружия и доспехов от клуба «Дружина», выставка техники ДОСААФ и полевая кухня.
Самые творческие горожане смогут принять участие в конкурсе чтецов, на выставке-ярмарке «Аллея мастеров» представят изделия ручной работы.
Кроме того, гостям предложат принять участие в подвижных играх для всей семьи или сыграть в лазертаг.
Также в парке будет организована работа медицинских площадок. Желающие смогут обратиться за медицинской консультацией, пройти обследование. Для этого при себе необходимо иметь полис, паспорт, СНИЛС, сообщает пресс-служба администрации города.
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