Отец Жанны Фриске готов заключить с Дмитрием Шепелевым мировое соглашение

В конце апреля Владимир Фриске обратился в суд с новым иском к Дмитрию Шепелеву. В пресс-службе суда пояснили, что отец покойной певицы готов заключить с бывшим зятем мировое соглашение по делу двухлетней давности.

Тогда Владимир Борисович отсудил у ведущего около семи миллионов рублей. Это составляет треть суммы, собранной на лечение певицы, которую семья Жанны вернула Русфонду. Однако Шепелев так и не отдал эти деньги.

Недавно выяснилось, что Дмитрий растратил и наследство сына Платона, которое должно было оставаться неприкосновенным до совершеннолетия мальчика. Владимир Фриске заявил, что приставы стали проверять счета и обнаружили, что вместо 200 тысяч евро на счёте внука осталось всего шесть евро. По словам отца певицы, Шепелев не имел права распоряжаться этими средствами, но снял их осенью прошлого года.

Владимир Борисович объяснил, что они предложили телеведущему мировое соглашение, по которому он может не возвращать им семь миллионов в обмен на долю в квартире Жанны.

Дмитрий решил продать принадлежащую его сыну треть недвижимости, так как является его опекуном. При этом родители певицы хотят сохранить квартиру дочери нетронутой, чтобы потом передать её внуку. Владимир Борисович переживает, что Шепелев может оставить Платона без наследства матери.