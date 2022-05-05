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сегодня, 17:04 2

В Благовещенске произошло ДТП со смертельным исходом

Маневрируя в центре города, автомобиль наехал на пешехода

В Благовещенске произошло ДТП со смертельным исходом
Фото: pixabay.com

Днём в четверг, 5 мая, возле торгового центра на пересечении улиц 50-летия Октября и Амурской водитель автомобиля Toyota Tundra не заметил пешехода и совершил наезд на него.

— Сегодня, 5 мая 2022 года, в 11:55 в районе 50-летия Октября, 24/1, водитель автомобиля Toyota Tundra при движении задним ходом наехал на пешехода. В результате от полученных травм потерпевший скончался. В настоящее время полиция устанавливает обстоятельства произошедшего, – сообщили в отделе пропаганды областного управления ГИБДД.

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#дороги #ДТП #происшествия

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Комментарии
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  • Радован Кораджич

    Радован Кораджич
    4 часа назад

    Ну всё приехал, водитель тундры, на 4года!

  • Правильный умник

    Правильный умник
    1 час назад

    Радован Кораджич 3 часа назад

    Ну всё приехал, водитель тундры, на 4года! Ну это смотря кто был за рулем и на кого наехали, а так практика показывает, что 2 года поселения и через год на свободу т.к. суд будет идти, как минимум год, но чаще доказывают, что пострадавший в сильном алкогольном опьянении сам бросился под колеса, ну и т.д.....

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