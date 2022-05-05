В Благовещенске произошло ДТП со смертельным исходом

Днём в четверг, 5 мая, возле торгового центра на пересечении улиц 50-летия Октября и Амурской водитель автомобиля Toyota Tundra не заметил пешехода и совершил наезд на него.

— Сегодня, 5 мая 2022 года, в 11:55 в районе 50-летия Октября, 24/1, водитель автомобиля Toyota Tundra при движении задним ходом наехал на пешехода. В результате от полученных травм потерпевший скончался. В настоящее время полиция устанавливает обстоятельства произошедшего, – сообщили в отделе пропаганды областного управления ГИБДД.

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Илья Ринейский