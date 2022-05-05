Алёна Кравец хочет купить замок Пугачёвой и Галкина за 10 миллионов долларов

Площадь шестиэтажного дома Пугачёвой и Галкина составляет более двух тысяч квадратных метров. На территории особняка есть бассейн, кинотеатр, большой гараж и амфитеатр. На обслуживание замка ежемесячно тратится минимум 8 тысяч долларов.

На днях в Сети появилась информация, что звёзды якобы будут продавать огромный дом за 10 миллионов долларов. Кравец заявила, что у Пугачёвой и Галкина также есть большая квартира в центре Москвы, но она считает, что артисты вряд ли будут продавать этот замок, «где всё сделано с большой фантазией и любовью».

Алёна не знает, насколько слухи о продаже дома правдивы, однако хочет быть первой в очереди на покупку. По её словам, «очень заманчиво приобрести этот шедевр вкуса и архитектуры».

Актриса также рассказала, что в замке пока продолжает жить охрана, а прислугу отпустили в оплачиваемый отпуск. Кравец отметила, что у таких людей обслуживающий персонал живет десятилетиями. Например, домработница Люся почти 30 лет жила в доме Пугачёвой, а потом и у Киркорова. По словам звезды, прислуга «становится членом семьи и знает самые большие тайны».