Василий Орлов: служба занятости должна работать в тесном контакте с работодателями

С начала года более 600 человек подали заявки на бесплатное обучение новым специальностям в рамках федерального проекта «Содействие занятости». В настоящее время обучение проходят 90 человек.

В перечне специальностей наиболее востребованные такие профессии, как интернет-маркетинг, обращение с отходами, медицинское право, госзакупки, бухучет и административно-государственное управление.

Обучение ведётся и координируется тремя федеральными операторами – это агентство WorldSkills-Россия, Национальный исследовательский Томский государственный университет, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Ими разработано более 300 обучающих программ.

Подать заявку на получение новой специальности могут:

граждане, зарегистрированные в качестве безработных;

граждане, находящиеся под риском увольнения;

граждане до 35 лет;

граждане пенсионного и предпенсионного возрастов;

женщины в декрете;

безработные женщины, имеющие детей дошкольного возраста.

— Учитывая кадровый голод в ряде важных для региона отраслей, акцент необходимо сделать на профессиях в IT-сфере, строительстве, сельском хозяйстве и транспорте. В прошлом году благодаря национальному проекту «Демография» бесплатное обучение прошли более тысячи жителей области. Из них работу нашли 765 человек, это неплохой результат, – прокомментировал губернатор Василий Орлов.