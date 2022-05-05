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сегодня, 15:43 2

Василий Орлов: служба занятости должна работать в тесном контакте с работодателями

Нацпроект «Содействие занятости» позволяет амурчанам освоить новые специальности

Василий Орлов: служба занятости должна работать в тесном контакте с работодателями
Фото: пресс-служба правительства Амурской области

С начала года более 600 человек подали заявки на бесплатное обучение новым специальностям в рамках федерального проекта «Содействие занятости». В настоящее время обучение проходят 90 человек.

В перечне специальностей наиболее востребованные такие профессии, как интернет-маркетинг, обращение с отходами, медицинское право, госзакупки, бухучет и административно-государственное управление.

Обучение ведётся и координируется тремя федеральными операторами – это агентство WorldSkills-Россия, Национальный исследовательский Томский государственный университет, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Ими разработано более 300 обучающих программ.

Подать заявку на получение новой специальности могут:

  • граждане, зарегистрированные в качестве безработных;
  • граждане, находящиеся под риском увольнения;
  • граждане до 35 лет;
  • граждане пенсионного и предпенсионного возрастов;
  • женщины в декрете;
  • безработные женщины, имеющие детей дошкольного возраста.

— Учитывая кадровый голод в ряде важных для региона отраслей, акцент необходимо сделать на профессиях в IT-сфере, строительстве, сельском хозяйстве и транспорте. В прошлом году благодаря национальному проекту «Демография» бесплатное обучение прошли более тысячи жителей области. Из них работу нашли 765 человек, это неплохой результат, – прокомментировал губернатор Василий Орлов.

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#образование #работа #соцзащита #экономика

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    6 часов назад

    А на директора рынка учат? Я могу.

  • Диванный аналитик

    Диванный аналитик
    58 минут назад

    Раньше они с директором водокачки в тесном контакте работали. Хорошо Васю нам Бог послал...

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