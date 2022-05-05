Благовещенцам рекомендовали кипятить питьевую воду
Это связано с наступлением паводкового сезона на реке Амур
АКС обратились к жителям Благовещенска: воду из-под крана перед употреблением лучше отстаивать, а после кипятить. Это связано с тем, что на реке Амур начался паводковый сезон.
В АКС добавили, что пробы воды на водозаборах «Амурский» и «Северный» берутся круглосуточно, каждый час. Вода, которая поступает к горожанам, соответствует требованиям СанПиН.
— Рекомендуем населению перед употреблением воды оставлять ее в открытой емкости на 30 минут, а затем прокипятить, – рассказала главный технолог ООО «Амурские коммунальные системы» Галина Курочка.
Оба городских водозабора работают в штатном режиме. На предприятиях ведется непрерывный технологический и экологический мониторинг. Есть запас реагентов для эффективной очистки и обеззараживания питьевой воды.
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