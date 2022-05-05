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сегодня, 16:46 0

Благовещенцам рекомендовали кипятить питьевую воду

Это связано с наступлением паводкового сезона на реке Амур

Благовещенцам рекомендовали кипятить питьевую воду
Фото: pixabay.com

АКС обратились к жителям Благовещенска: воду из-под крана перед употреблением лучше отстаивать, а после кипятить. Это связано с тем, что на реке Амур начался паводковый сезон.

В АКС добавили, что пробы воды на водозаборах «Амурский» и «Северный» берутся круглосуточно, каждый час. Вода, которая поступает к горожанам, соответствует требованиям СанПиН.

— Рекомендуем населению перед употреблением воды оставлять ее в открытой емкости на 30 минут, а затем прокипятить, – рассказала главный технолог ООО «Амурские коммунальные системы» Галина Курочка.

Оба городских водозабора работают в штатном режиме. На предприятиях ведется непрерывный технологический и экологический мониторинг. Есть запас реагентов для эффективной очистки и обеззараживания питьевой воды.

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#ЖКХ

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