Благовещенцам рекомендовали кипятить питьевую воду

АКС обратились к жителям Благовещенска: воду из-под крана перед употреблением лучше отстаивать, а после кипятить. Это связано с тем, что на реке Амур начался паводковый сезон.

В АКС добавили, что пробы воды на водозаборах «Амурский» и «Северный» берутся круглосуточно, каждый час. Вода, которая поступает к горожанам, соответствует требованиям СанПиН.

— Рекомендуем населению перед употреблением воды оставлять ее в открытой емкости на 30 минут, а затем прокипятить, – рассказала главный технолог ООО «Амурские коммунальные системы» Галина Курочка.

Оба городских водозабора работают в штатном режиме. На предприятиях ведется непрерывный технологический и экологический мониторинг. Есть запас реагентов для эффективной очистки и обеззараживания питьевой воды.