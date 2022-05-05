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Жена Андрея Макаревича рассказала, как музыкант позвал её замуж

Эйнат Кляйн не смущает 31-летняя разница в возрасте с мужем

Жена Андрея Макаревича рассказала, как музыкант позвал её замуж
Фото: ru24.net

В декабре 2019 года Андрей Макаревич женился на журналистке Эйнат Кляйн, которая младше музыканта на 31 год. В конце марта у супругов родился сын. Недавно жена лидера «Машины времени» рассказала, что большая разница в возрасте не мешает их семейному счастью, сообщает «СтарХит».

В интервью Ксении Собчак Эйнат Кляйн призналась, что спокойно относится к большой разнице в возрасте между супругами. По её словам, она без раздумий приняла предложение руки и сердца от Макаревича.

37-летняя журналистка отметила, что её родители положительно отнеслись к их браку, поскольку они очень демократичные и всегда растили единственную дочь самостоятельной.

Эйнат с улыбкой вспомнила момент, когда музыкант позвал её замуж. Она рассказала, что романтика у Макаревича совсем другая, он не вставал на колени, делая ей предложение. По словам Кляйн, как-то они говорили о жизни, о распорядке, и Андрей заявил, что им надо жениться. В тот же вечер на её руке появилось красивое антикварное кольцо.

Сейчас супруги живут в Израиле и пока не думают приезжать в Россию. Однако Эйнат отмечает, что, если муж решит вернуться, она поедет с ним. Также она подчеркнула, что будет говорить с их сыном только по-русски.

Сам Макаревич признался, что скучает по российским слушателям. По его словам, он никому не хочет объяснять свою эмиграцию. 68-летний музыкант отметил, что часто надолго куда-то уезжал.

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#шоу-бизнес

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