Жена Андрея Макаревича рассказала, как музыкант позвал её замуж

В интервью Ксении Собчак Эйнат Кляйн призналась, что спокойно относится к большой разнице в возрасте между супругами. По её словам, она без раздумий приняла предложение руки и сердца от Макаревича.

37-летняя журналистка отметила, что её родители положительно отнеслись к их браку, поскольку они очень демократичные и всегда растили единственную дочь самостоятельной.

Эйнат с улыбкой вспомнила момент, когда музыкант позвал её замуж. Она рассказала, что романтика у Макаревича совсем другая, он не вставал на колени, делая ей предложение. По словам Кляйн, как-то они говорили о жизни, о распорядке, и Андрей заявил, что им надо жениться. В тот же вечер на её руке появилось красивое антикварное кольцо.

Сейчас супруги живут в Израиле и пока не думают приезжать в Россию. Однако Эйнат отмечает, что, если муж решит вернуться, она поедет с ним. Также она подчеркнула, что будет говорить с их сыном только по-русски.

Сам Макаревич признался, что скучает по российским слушателям. По его словам, он никому не хочет объяснять свою эмиграцию. 68-летний музыкант отметил, что часто надолго куда-то уезжал.