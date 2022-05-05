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сегодня, 16:04 0

В Еврейской автономии женщина спасла мужа из пожара

Она бросилась на помощь супругу, увидев, что горит крыша бани

В Еврейской автономии женщина спасла мужа из пожара
Фото: пресс-служба Главного управления МЧС по ЕАО

Жительница частного дома в Теплоозёрске Облученского района увидела, как загорелась крыша бани, в которой находился её супруг. Она кинулась на помощь мужчине, после чего они вместе принялись тушить пожар подручными средствами.

Как рассказали в Главном управлении МЧС России по Еврейской автономной области, из-за сильного ветра огонь перекинулся на другие постройки. Пока владельцы спасали домашних животных, огонь охватывал деревянный дом, летнюю кухню, гараж и баню.

Время было упущено, но пожарные расчёты прибыли сразу после вызова, поступившего от соседей. С огнём боролись несколько часов, но спасти постройки не удалось, они выгорели по всей площади.

Сейчас на месте работают сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Облученскому району ЕАО. По предварительным выводам, владельцы нарушили правила эксплуатации печи: труба была с трещинами, а печь, возможно, перекалили.

Владельцы сгоревшего жилья сейчас находятся у родственников.

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#пожары #происшествия

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