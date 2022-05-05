Ольга Орлова призналась, что её выгнали из группы «Блестящие» из-за беременности

Ольга Орлова попала в группу «Блестящие» в 16 лет, без музыкального образования и опыта. В YouTube-шоу адвоката Александра Добровинского певица рассказала, что стала солисткой группы благодаря счастливому случаю.

Однажды она оказалась на тусовке Андрея Грозного, который затем стал продюсером группы. Все вместе они пошли на концерт Владимира Преснякова. Ольга знала все его песни и подпевала из толпы. Тогда продюсер заявил, что хочет создать женскую группу и пригласил её на прослушивание.

Группа «Блестящие» быстро стала популярной, их хиты звучали отовсюду. Андрей Грозный возлагал на Орлову большие надежды, но они рухнули, когда певица узнала о своей беременности. Тогда продюсер принял решение выгнать Ольгу из коллектива.

Артистка призналась, что после увольнения была очень обижена на Грозного, с которым они дружили. Орлова отметила, что не разговаривала с ним пять лет, но никогда не позволяла себе негативно высказываться о продюсере и группе, поскольку состоялась именно благодаря им.

Ольга Орлова воспитывает сына Артёма, которому на днях исполнился 21 год. Он появился на свет в браке певицы с Александром Кармановым. Пара рассталась спустя четыре года отношений. Осенью прошлого года Ольга вышла замуж за бизнесмена по имени Валерий.