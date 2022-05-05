Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
5мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:38 0

Ольга Орлова призналась, что её выгнали из группы «Блестящие» из-за беременности

Орлова назвала причину ухода из группы

Ольга Орлова призналась, что её выгнали из группы «Блестящие» из-за беременности
Фото: almode.ru

Ольга Орлова рассказала о причинах ухода с группы «Блестящие». Певица призналась, что ушла из коллектива не по своей воле. Артистку выгнал продюсер группы, когда узнал о её беременности, сообщает «Муз-ТВ».

Ольга Орлова попала в группу «Блестящие» в 16 лет, без музыкального образования и опыта. В YouTube-шоу адвоката Александра Добровинского певица рассказала, что стала солисткой группы благодаря счастливому случаю.

Однажды она оказалась на тусовке Андрея Грозного, который затем стал продюсером группы. Все вместе они пошли на концерт Владимира Преснякова. Ольга знала все его песни и подпевала из толпы. Тогда продюсер заявил, что хочет создать женскую группу и пригласил её на прослушивание.

Группа «Блестящие» быстро стала популярной, их хиты звучали отовсюду. Андрей Грозный возлагал на Орлову большие надежды, но они рухнули, когда певица узнала о своей беременности. Тогда продюсер принял решение выгнать Ольгу из коллектива.

Артистка призналась, что после увольнения была очень обижена на Грозного, с которым они дружили. Орлова отметила, что не разговаривала с ним пять лет, но никогда не позволяла себе негативно высказываться о продюсере и группе, поскольку состоялась именно благодаря им.

Ольга Орлова воспитывает сына Артёма, которому на днях исполнился 21 год. Он появился на свет в браке певицы с Александром Кармановым. Пара рассталась спустя четыре года отношений. Осенью прошлого года Ольга вышла замуж за бизнесмена по имени Валерий.

Просмотров всего: 415

#дети #шоу-бизнес

распечатать


В России и мире

Блогер Амиран Сардаров считает, что сбежавшим из России в Дубай звёздам скоро придётся несладко
В России и мире

Отец Жанны Фриске готов заключить с Дмитрием Шепелевым мировое соглашение
В России и мире

Алёна Кравец хочет купить замок Пугачёвой и Галкина за 10 миллионов долларов
В России и мире

Жена Андрея Макаревича рассказала, как музыкант позвал её замуж
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь