В Амурской области ликвидировали семь природных пожаров

В среду, 4 мая, лесопожарная группировка ликвидировала семь природных пожаров в Архаринском, Зейском, Бурейском, Мазановском, Благовещенском районах и Тындинском округе. Огнём было охвачено более двух тысяч гектаров, сообщает пресс-служба амурского минлеса.

В ведомстве добавили, что, помимо специалистов противопожарной службы, в тушении были задействованы самолет Ан-2 и три вертолета Ми-8Т. Причиной почти всех пожаров стала деятельность местных жителей.

— В Архаринском районе в пяти километрах от села Антоновка парашютисты и десантники Архаринского авиаотделения Амурской авиабазы и пожарные Архаринской пожарной части противопожарной службы области ликвидировали природный пожар. Его зарегистрировали и потушили в течение одного дня. Угрозы населенному пункту не было. Лесопожарная группировка работала в сложных условиях: сила ветра достигала 17 метров в секунду, поэтому возникали ситуации, когда огонь «перескакивал» через дорогу, ширина которой 20 метров. Тем не менее огнеборцам удалось справиться с пламенем и не допустить его в Хинганский заповедник. Это был четвертый случай за время действия пожароопасного сезона, когда авиапожарные и пожарные противопожарной службы области не допускают огонь на особо охраняемую природную территорию, – рассказал первый заместитель министра лесного хозяйства и пожарной безопасности области Максим Ишмухамедов.

Утром 5 мая в Бурейском районе ликвидировали ещё один природный пожар. На возгорании работали девять сотрудников лесхоза и 15 пожарных противопожарной службы области, было задействовано семь единиц техники.

В Мазановском районе локализован природный пожар, общая площадь которого составила около четырёх тысяч гектаров. На месте работают 63 сотрудника лесопожарной группировки области. Там же действует ещё один пожар общей площадью 497 гектаров. С огнем борются 80 парашютистов и десантников Амурской авиабазы, работники лесхозов и добровольные пожарные. Задействовано семь единиц техники. Причиной пожаров стала деятельность местных жителей.

С начала пожароопасного сезона в области зафиксировано 264 природных возгорания на общей площади свыше 56 тысяч гектаров.