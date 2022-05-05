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сегодня, 15:22 3

Амурчане могут получить деньги на развитие гражданского общества

Заявки на конкурс грантов принимают до 3 июня

Амурчане могут получить деньги на развитие гражданского общества
Фото: Амур.инфо

В четверг, 5 мая, стартовал приём заявок на специальный конкурс грантов губернатора Амурской области на развитие гражданского общества. Общая сумма грантов – 2 899 089 рублей, дата окончания приёма заявлений – 3 июня, сообщили в Общественной палате Амурской области.

Проекты могут представить некоммерческие неправительственные организации. Всего у конкурса три направления:

  • реализация государственной политики в отношении российского казачества;
  • укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений;
  • сохранение исторической памяти.

Обратиться за помощью и информационной поддержкой можно в Агентство развития гражданского общества Амурской области. Все подробности участия в конкурсе опубликованы на сайте Общественной палаты Приамурья.

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#губернатор #областная власть #конкурсы

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    6 часов назад

    На развитие чего можно деньги получить?

    Мне кажется или в стране переизбыток средствов? Ваще красавы)))

  • Здравомыслящая

    Здравомыслящая
    5 часов назад

    А про про другие составляюшие гражданского общества ни слова.

  • paravis

    paravis
    1 минута назад

    Чем казачество занимается? А?

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