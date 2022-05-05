Амурчане могут получить деньги на развитие гражданского общества
Заявки на конкурс грантов принимают до 3 июня
В четверг, 5 мая, стартовал приём заявок на специальный конкурс грантов губернатора Амурской области на развитие гражданского общества. Общая сумма грантов – 2 899 089 рублей, дата окончания приёма заявлений – 3 июня, сообщили в Общественной палате Амурской области.
Проекты могут представить некоммерческие неправительственные организации. Всего у конкурса три направления:
- реализация государственной политики в отношении российского казачества;
- укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений;
- сохранение исторической памяти.
Обратиться за помощью и информационной поддержкой можно в Агентство развития гражданского общества Амурской области. Все подробности участия в конкурсе опубликованы на сайте Общественной палаты Приамурья.
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