Житель Благовещенска обокрал собственную мать

Благовещенский городской суд рассмотрел дело в отношении местного жителя, который украл из сейфа, принадлежащего его матери, золотые изделия на общую сумму 50 тысяч рублей.

По данным следствия, для совершения кражи благовещенец дождался удобного момента, когда за ним никто не наблюдал. Отогнул кухонным ножом дверь сейфа и похитил золото.

При вынесении приговора суд учёл все данные о преступнике, в том числе его удовлетворительные характеристики, степень общественной опасности и то, что преступление совершено впервые. В итоге суд решил прекратить уголовное дело и назначить благовещенцу штраф в размере 10 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.