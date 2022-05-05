Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
5мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:21 1

Житель Благовещенска обокрал собственную мать

Мужчина похитил золото, взломав сейф

Житель Благовещенска обокрал собственную мать
Фото: pixabay.com

Благовещенский городской суд рассмотрел дело в отношении местного жителя, который украл из сейфа, принадлежащего его матери, золотые изделия на общую сумму 50 тысяч рублей.

По данным следствия, для совершения кражи благовещенец дождался удобного момента, когда за ним никто не наблюдал. Отогнул кухонным ножом дверь сейфа и похитил золото.

При вынесении приговора суд учёл все данные о преступнике, в том числе его удовлетворительные характеристики, степень общественной опасности и то, что преступление совершено впервые. В итоге суд решил прекратить уголовное дело и назначить благовещенцу штраф в размере 10 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

Просмотров всего: 494

#закон #криминал #происшествия

распечатать


Происшествия

Благовещенца подозревают в угоне велосипеда
Происшествия 2

Амурские полицейские применили оружие, чтобы остановить пьяного угонщика
Происшествия

Под Благовещенском обнаружили боеприпас от гранатомёта
Происшествия

В Амурской области перед судом предстанет взяточник

Комментарии
Показать все (1)
  • DimonS

    DimonS
    8 часов назад

    "Отогнул кухонным ножом дверь сейфа и похитил золото."

    Что??? Сейф, наверное, из детского набора игрушек был, пластмассовый?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь