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сегодня, 14:19 0

В Благовещенске летом откроют IT-лагерь «Цифровое лето»

Образовательный интенсив рассчитан на школьников от 8 до 18 лет

В Благовещенске летом откроют IT-лагерь «Цифровое лето»
Фото: pixabay.com

В благовещенском центре «IT-куб» для школьников от 8 до 18 лет проведут «Цифровое лето». Запланированы две смены – с 6 по 18 июня и с 20 июня по 2 июля, сообщает пресс-служба минобрнауки Амурской области.

Подростки смогут получить знания по следующим направлениям:

  • «Основы программирования Scratch»;
  • «Робототехника»;
  • «Основы цифровой грамотности»;
  • «Программирование на языке Java»;
  • «Медиакуб»;
  • «Веб-дизайн»;
  • «Лаборатория игр Коду: программирование 3D-игр для детей».

К концу смены участники смогут создать собственный проект по одному из выбранных направлений.

«Цифровое лето» будет работать в режиме дневного пребывания на базе центра. Режим работы: с 09:00 до 15:00. Для детей предусмотрен обед и полдник. Стоимость смены – 12 тысяч рублей. Путевку можно приобрести с 11 мая в будние дни с 09:00 до 18:00 в центре цифрового образования по адресу: улица Чайковского, 95/3. Телефоны для связи: 8(4162)54-65-72, 52-78-78.

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#дети #образование #отдых

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