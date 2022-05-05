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сегодня, 12:59 1

Благовещенца подозревают в угоне велосипеда

Ему грозит до пяти лет лишения свободы

Благовещенца подозревают в угоне велосипеда
Фото: pixabay.com

В Благовещенске сотрудники уголовного розыска задержали ранее судимого за грабёж 25-летнего местного жителя, подозреваемого в краже велосипеда, сообщили в управлении МВД России по Амурской области.

Однажды вечером подозреваемый пришёл в гости к своей сестре, проживающей в многоквартирном жилом доме. В подъезде молодой человек увидел чужой велосипед и решил его украсть. Он повредил замок противокражного устройства и уехал на транспортном средстве восвояси. Владелец, обнаружив пропажу, обратился за помощью в полицию.

Молодого человека задержали по месту жительства и доставили в дежурную часть. Свою вину благовещенец признал и рассказал, что велосипед успел продать, а деньги потратил.

Следователями возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Сообщается, что теперь молодому человеку грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

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#закон

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Комментарии
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  • Здравомыслящая

    Здравомыслящая
    6 часов назад

    За велик 5 лет. А сбил ребят на Ленина- сколько присудили?

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