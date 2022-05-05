Иван Ургант собирается на гастроли по Европе

По данным портала Stars Arena, в июне состоятся выступления «Вечернего Урганта» в Германии. Шоумен вместе с Дмитрием Хрусталёвым и группой «Фрукты» посетит Дортмунд, Оффенбах на Майне и Карлсруэ. Билеты на концерты стоят от 39 до 149 евро. В переводе на рубли это примерно от 3 до 10 тысяч.

В анонсе говорится, что зрители впервые смогут увидеть сценический формат популярного российского шоу в рамках мирового турне «Вечерний Ургант Live».

Ранее появилась информация о том, что Первый канал решил закрыть шоу «Вечерний Ургант». Как пишет «Комсомольская правда», сам телеведущий вместе с женой Натальей Кикнадзе и двумя дочками в марте уезжал в Израиль. Поклонники решили, что шоумен решил эмигрировать и начали критиковать артиста.

Сам Ургант не спешил комментировать выпады в свой адрес. Ирена Понарошку недавно поделилась совместным фото с Иваном и рассказала о разговоре с ведущим. По её словам, Ургант не собирается эмигрировать, а уезжал всего на несколько дней по семейным делам. Артист заявил, что не собирается оправдываться, поскольку это унизительно.