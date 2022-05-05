Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
5мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:17 0

Иван Ургант собирается на гастроли по Европе

Ургант планирует выступить в трёх городах Германии

Иван Ургант собирается на гастроли по Европе
Фото: ok-magazine.ru

С конца февраля шоу «Вечерний Ургант» не выходит в телеэфир, а сам ведущий подвергся критике за свой отъезд в Израиль. Недавно стало известно, что Иван Ургант решил отправиться на заработки в Европу. Шоумен вместе с Дмитрием Хрусталёвым планирует выступить в трёх городах Германии, сообщает «Московский комсомолец».

По данным портала Stars Arena, в июне состоятся выступления «Вечернего Урганта» в Германии. Шоумен вместе с Дмитрием Хрусталёвым и группой «Фрукты» посетит Дортмунд, Оффенбах на Майне и Карлсруэ. Билеты на концерты стоят от 39 до 149 евро. В переводе на рубли это примерно от 3 до 10 тысяч.

В анонсе говорится, что зрители впервые смогут увидеть сценический формат популярного российского шоу в рамках мирового турне «Вечерний Ургант Live».

Ранее появилась информация о том, что Первый канал решил закрыть шоу «Вечерний Ургант». Как пишет «Комсомольская правда», сам телеведущий вместе с женой Натальей Кикнадзе и двумя дочками в марте уезжал в Израиль. Поклонники решили, что шоумен решил эмигрировать и начали критиковать артиста.

Сам Ургант не спешил комментировать выпады в свой адрес. Ирена Понарошку недавно поделилась совместным фото с Иваном и рассказала о разговоре с ведущим. По её словам, Ургант не собирается эмигрировать, а уезжал всего на несколько дней по семейным делам. Артист заявил, что не собирается оправдываться, поскольку это унизительно.

Просмотров всего: 414

#СМИ #шоу-бизнес

распечатать


В России и мире

Блогер Амиран Сардаров считает, что сбежавшим из России в Дубай звёздам скоро придётся несладко
В России и мире

Отец Жанны Фриске готов заключить с Дмитрием Шепелевым мировое соглашение
В России и мире

Алёна Кравец хочет купить замок Пугачёвой и Галкина за 10 миллионов долларов
В России и мире

Жена Андрея Макаревича рассказала, как музыкант позвал её замуж
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь