Амурские полицейские применили оружие, чтобы остановить пьяного угонщика

Пьяный амурчанин устроил гонки по Благовещенску на чужом автомобиле. Он нарушал правила дорожного движения и подвергал опасности других автомобилистов и пешеходов. Чтобы его остановить, полицейским пришлось применить оружие, рассказали в амурской полиции.

Ранним утром 30 апреля инспекторы дорожно-патрульной службы заметили подозрительный автомобиль: он несколько раз проигнорировал требование об остановке и пытался скрыться. Водитель грубо нарушал правила дорожного движения – выезжал на встречную полосу и проезжал на запрещающий сигнал светофора. Остановить нарушителя удалось только после применения оружия. Сначала полицейские сделали предупредительные выстрелы в воздух. Когда реакции не последовало, открыли огонь по колёсам транспортного средства. За рулём оказался ранее судимый 28-летний местный житель. В машине, кроме него, находился пассажир. Их задержали, а автомобиль отправили на специальную стоянку. Как выяснилось позже, внедорожником нарушитель завладел незаконно.

Сейчас горе-водитель отбывает 10 суток административного ареста за «вождение в нетрезвом виде без прав», на него завели дела по статьям: «Угон», «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции», «Невыполнение требования об остановке», «Проезд на запрещающий сигнал светофора», «Нарушение правил расположения автомобиля», «Нарушение правил маневрирования» и «Управление автомобилем без прав».