Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
5мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:58 3

Амурские полицейские применили оружие, чтобы остановить пьяного угонщика

Мужчина на угнанном авто катался по Благовещенску

Амурские полицейские применили оружие, чтобы остановить пьяного угонщика
Фото: pixabay.com

Пьяный амурчанин устроил гонки по Благовещенску на чужом автомобиле. Он нарушал правила дорожного движения и подвергал опасности других автомобилистов и пешеходов. Чтобы его остановить, полицейским пришлось применить оружие, рассказали в амурской полиции.

Ранним утром 30 апреля инспекторы дорожно-патрульной службы заметили подозрительный автомобиль: он несколько раз проигнорировал требование об остановке и пытался скрыться. Водитель грубо нарушал правила дорожного движения – выезжал на встречную полосу и проезжал на запрещающий сигнал светофора. Остановить нарушителя удалось только после применения оружия. Сначала полицейские сделали предупредительные выстрелы в воздух. Когда реакции не последовало, открыли огонь по колёсам транспортного средства. За рулём оказался ранее судимый 28-летний местный житель. В машине, кроме него, находился пассажир. Их задержали, а автомобиль отправили на специальную стоянку. Как выяснилось позже, внедорожником нарушитель завладел незаконно.

Сейчас горе-водитель отбывает 10 суток административного ареста за «вождение в нетрезвом виде без прав», на него завели дела по статьям: «Угон», «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции», «Невыполнение требования об остановке», «Проезд на запрещающий сигнал светофора», «Нарушение правил расположения автомобиля», «Нарушение правил маневрирования» и «Управление автомобилем без прав».

Просмотров всего: 849

#происшествия #суды #транспорт

распечатать


Общество

В Благовещенске перекроют движение на Кузнечной и Ломоносова
В России и мире

Отец Жанны Фриске готов заключить с Дмитрием Шепелевым мировое соглашение
Происшествия 2

В Благовещенске произошло ДТП со смертельным исходом
Происшествия

На Камчатке вулкан выбросил трёхкилометровый столб пепла

Комментарии
Показать все (3)
  • ну вот

    ну вот
    7 часов назад

    Итого - расстрелять!

  • Здравомыслящая

    Здравомыслящая
    7 часов назад

    Вот относительно ГАИ-ГИБДД-ДПС мне кажется в нашем городке всё неплохо, ни разу не сталкивалась в своих жизненных ситуациях с плохими сотрудниками. Всегда по теме: правила нарушила- останавливают, всегда вежливо, если возможно- предупреждение, если штраф- сразу говорят что можно со скидкой оплатить.

    На ДТП тоже очень корректные. И от знакомых плохих отщывов тоже не слышала.

  • Правильный умник

    Правильный умник
    1 час назад

    Ошибочка....достал оружие и выстрелил в воздух в качестве предупреждения - это применил, а вот стрельба по чему либо или кому - это использовал.

Показать все (3)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь