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сегодня, 12:41 4

В Благовещенске снова перекроют улицу Ленина

Ремонт начнется 10 мая

В Благовещенске снова перекроют улицу Ленина
Фото: Амур.инфо

В связи с ремонтом улицы Ленина в Благовещенске два её участка будут недоступны для проезда. В частности, перекроют отрезок от переулка Святителя Иннокентия до улицы Шевченко, при этом перекрёсток Ленина – Шевченко останется открытым. Также закрывается участок улицы Ленина от Театральной до Кузнечной, на обоих перекрёстках движение будет невозможно. Работы стартуют 10 мая.

В связи с ремонтом 14 автобусных маршрутов меняют схему движения:

  • маршрут № 28 Ленина – Трудовая – Зейская – Театральная – далее по утвержденному маршруту;
  • маршруты №№ К, 4, 9, 11, 30, 31 Ленина – Трудовая – Зейская – Политехническая – Ленина и далее по утвержденному маршруту;
  • маршрут № 7 Ленина – Шевченко – Зейская – Богдана Хмельницкого – Ленина и далее по утвержденному маршруту;
  • маршрут № 8 Ленина – Пионерская – Зейская – Богдана Хмельницкого – Ленина;
  • маршрут № 22 Пионерская – Ленина – Шевченко – Зейская – Богдана Хмельницкого – Ленина – Калинина и далее. В обратном направлении этот маршрут будет проходить по улицам Калинина – Ленина – Богдана Хмельницкого – Зейская – Шевченко и далее по утвержденному маршруту;
  • маршруты №№ К, 2/2А, 5, 11, 26, 39 Ленина – Шевченко – Зейская – Богдана Хмельницкого – Ленина и далее по утвержденному маршруту.

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#городская власть #дороги #строительство #транспорт #экономика

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    7 часов назад

    Ура!!! Коллапс!!!

    Всё-таки послушали моего совета, не пишите дату окончания ремонта. Ну их нафиг, этих амурских горе строителей)))

  • ЕКВ

    ЕКВ
    7 часов назад

    Верните Калиту!!! При ней можно было через Нагорную по Красноармейской проехать из микрахи. Сейчас п... Красноармейскую перерыли. Жду дождя, когда по этой канаве можно будет проплыть, а то на медне колесо новое порвала. Про Игнатьевское от молокозавода вообще молчу.........

  • nf693244

    nf693244
    6 часов назад

    И причём тут фото ул. Горького ?

  • Авантыч

    Авантыч
    2 часа назад

    ЕКВ

    Классная логика, я могла проехать по разбитым дорогам, а теперь страдаю из-за ремонта.

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