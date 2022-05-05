В Благовещенске снова перекроют улицу Ленина

В связи с ремонтом улицы Ленина в Благовещенске два её участка будут недоступны для проезда. В частности, перекроют отрезок от переулка Святителя Иннокентия до улицы Шевченко, при этом перекрёсток Ленина – Шевченко останется открытым. Также закрывается участок улицы Ленина от Театральной до Кузнечной, на обоих перекрёстках движение будет невозможно. Работы стартуют 10 мая.

В связи с ремонтом 14 автобусных маршрутов меняют схему движения: маршрут № 28 Ленина – Трудовая – Зейская – Театральная – далее по утвержденному маршруту;

Ленина – Трудовая – Зейская – Театральная – далее по утвержденному маршруту; маршруты №№ К, 4, 9, 11, 30, 31 Ленина – Трудовая – Зейская – Политехническая – Ленина и далее по утвержденному маршруту;

Ленина – Трудовая – Зейская – Политехническая – Ленина и далее по утвержденному маршруту; маршрут № 7 Ленина – Шевченко – Зейская – Богдана Хмельницкого – Ленина и далее по утвержденному маршруту;

Ленина – Шевченко – Зейская – Богдана Хмельницкого – Ленина и далее по утвержденному маршруту; маршрут № 8 Ленина – Пионерская – Зейская – Богдана Хмельницкого – Ленина;

Ленина – Пионерская – Зейская – Богдана Хмельницкого – Ленина; маршрут № 22 Пионерская – Ленина – Шевченко – Зейская – Богдана Хмельницкого – Ленина – Калинина и далее. В обратном направлении этот маршрут будет проходить по улицам Калинина – Ленина – Богдана Хмельницкого – Зейская – Шевченко и далее по утвержденному маршруту;

Пионерская – Ленина – Шевченко – Зейская – Богдана Хмельницкого – Ленина – Калинина и далее. В обратном направлении этот маршрут будет проходить по улицам Калинина – Ленина – Богдана Хмельницкого – Зейская – Шевченко и далее по утвержденному маршруту; маршруты №№ К, 2/2А, 5, 11, 26, 39 Ленина – Шевченко – Зейская – Богдана Хмельницкого – Ленина и далее по утвержденному маршруту.

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Илья Ринейский