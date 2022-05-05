В Благовещенском районе расселяют аварийный жилищный фонд

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» из аварийного жилья общей площадью 1 812,1 квадратных метра планируется переселить 53 семьи. На текущий момент девять семей переселены из аварийного жилья площадью 337,5 квадратных метра.

Кроме того, заключены контракты на покупку 21 квартиры у застройщиков в селах Чигири и Волково. Общая площадь жилья составит 729,8 квадратных метра. На новых «квадратах» смогут разместиться 49 человек.

Для переселения еще 51 человека планируется приобрести 23 квартиры общей площадью 744,8 квадратных метра на первичном рынке в селе Чигири. Сейчас районная администрация ведет переговоры с потенциальными застройщиками и разъяснительные работы с жителями села Усть-Ивановка о приобретении жилых помещений в селе Чигири взамен занимаемого аварийного жилья.

В программу по переселению из аварийного жилья Амурской области, рассчитанную до 2025 года, включены 117 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Это около семи тысяч человек, проживающих в 916 многоквартирных домах. Финансирование по программе составляет 6,7 миллиарда рублей.

В 2021 году по программе переселили 689 человек из аварийного жилья площадью 13 тысяч квадратных метров. В городе Райчихинск, посёлке городского типа Прогресс, в Белогорском и Ивановском муниципальных округах, Константиновском, Мазановском, Тамбовском, Селемджинском районах уже завершили работу по переселению из аварийного жилья, которое признали таковым до первого января 2017 года. До конца 2022 года планируют завершить переселение в городе Белогорске и Шимановском районе.