Представитель Киркорова прокомментировала обвинения певца в оскорблении чувств верующих

Успенская рассказала, что нашумевший номер придумал сам Киркоров. По её словам, артист выступил режиссёром и продюсером своего шоу. Представитель певца считает, что «никакого оскорбления не было». Она отмечает, что на концерте были сотни зрителей, но ни у кого не было негативной реакции на этот номер.

Однако танец Филиппа Киркорова на кресте возмутил многих общественников и деятелей культуры. Актриса Мария Шукшина считает, что нужно ставить под вопрос гастроли артиста с юбилейным шоу по России.

Глава общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов заявил, что номер Киркорова с крестом является святотатством и оскорблением чувств верующих «в непростое для всех время». По его словам, он уже направил заявление в адрес генпрокурора Игоря Краснова и главы Следственного комитета Александра Бастрыкина с просьбой провести проверку в отношении Филиппа Киркорова, а также режиссёра-постановщика, который допустил это шоу в Кремлёвском дворце.

Однако депутат Госдумы Виталий Милонов выступил против проведения проверки в отношении Киркорова. Он считает, что из-за угрозы наказания певец может уехать в Израиль, где «будет бегать между Галкиным и Макаревичем». Милонов заявил, что певец должен принести публичные извинения за свой номер.