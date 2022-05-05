Для воспитанников амурских интернатов и детских домов провели спортивные мастер-классы

В рамках акции #МЫВМЕСТЕ министерство по физической культуре и спорту Амурской области совместно со спортивными федерациями региона провели мастер-классы для детей и подростков из детских домов и интернатов, рассказали в амурском минспорте.

Более шестидесяти ребят от 10 до 17 лет смогли попробовать себя в боксе, карате, стрельбе из лука и лазертаге. Тренеры познакомили их с основными особенностями каждого из видов спорта и провели с детьми ознакомительные тренировки.

— Было очень много познавательного и интересного. Я сама несколько раз вставала в спарринг как с девочками, так и с мальчиками. Тренеры всё замечательно объясняли. Возможно, кто-то из нас, когда вырастет, станет боксёром. Но точно не я. Всё было интересно, но это не мой вид спорта. Не могу я людей бить, мне их жалко, – улыбаясь, рассказала участница мастер-класса по боксу Дарья.

Важность таких мероприятий отметил министр физической культуры и спорта области Дмитрий Кутека.

— У всех детей должны быть равные возможности для развития, в том числе для физического. Поэтому хочется сказать большое спасибо нашим спортивным федерациям за то, что они откликнулись и приняли участие в акции #МЫВМЕСТЕ. Мастер-классы стали для ребят настоящим праздником и, судя по восторженным отзывам, принесли много эмоций. И, конечно, помогли пробудить интерес к спорту, – сказал министр спорта.