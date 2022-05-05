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Под Благовещенском обнаружили боеприпас от гранатомёта

Взрывотехники обследовали находку и транспортировали на учебный полигон

Под Благовещенском обнаружили боеприпас от гранатомёта
Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Амурской области

Подозрительный предмет, похожий на боеприпас армейского образца, обнаружили в лесополосе в районе восьмого километра Новотроицкого шоссе. Сразу после получения сигнала на пульт дежурного управления Росгвардии на место отправились специалисты группы разминирования из ОМОН «Уран».

При осмотре на месте выяснилось, что обнаруженный предмет является выстрелом от ручного гранатомёта РПГ-7. После обследования территории на предмет аналогичных находок боеприпас был транспортирован на учебный полигон и уничтожен, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Амурской области.

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#армия #происшествия

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