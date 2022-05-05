У второй пары дальневосточных аистов в Амурской области вылупился птенец

— Вот и во втором гнезде, в Березовском заказнике, сегодня появился первый птенец. И видно, что второй уже проклёвывается. В Тамбовском гнезде четверо птенцов уже уплетают рыбу за обе щеки, а пятый ещё в яйце, – сообщил специалист по дальневосточному аисту Антон Сасин.

Веб-камеры установлены у двух гнёзд дальневосточного аиста в Приамурье – около села Тамбовка и в Березовском заказнике. За жизнью птиц можно наблюдать в режиме онлайн на сайте geocam.ru.