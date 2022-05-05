В Амурской области перед судом предстанет взяточник

Сотрудники управления ФСБ России по Амурской области совместно с амурским управлением Следственного комитета и департаментом безопасности одного из подразделений Единой энергосистемы России выявили и пресекли деятельность одного из чиновников, получившего взятку от бизнесмена.

По данным амурского управления Следственного комитета, общая сумма переданных «по договорённости» средств составила 1,2 миллиона рублей. Деньги должны были обеспечить победу подрядчика в конкурсных процедурах. В результате этого фирма получила бы государственный контракт на обслуживание государственных инженерных систем и здания диспетчерской службы.

В настоящее время расследование преступления окончено, материалы переданы в суд, дело ожидает рассмотрения. Обвиняемый на период предварительного следствия помещен под стражу. На его квартиру, имущество и автомобиль наложен арест, сообщает амурское управление Следственного комитета России.