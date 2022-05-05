Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
5мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:44 1

В Амурской области перед судом предстанет взяточник

Руководитель диспетчерского подразделения злоупотребил полномочиями

В Амурской области перед судом предстанет взяточник
Фото: pixabay.com

Сотрудники управления ФСБ России по Амурской области совместно с амурским управлением Следственного комитета и департаментом безопасности одного из подразделений Единой энергосистемы России выявили и пресекли деятельность одного из чиновников, получившего взятку от бизнесмена.

По данным амурского управления Следственного комитета, общая сумма переданных «по договорённости» средств составила 1,2 миллиона рублей. Деньги должны были обеспечить победу подрядчика в конкурсных процедурах. В результате этого фирма получила бы государственный контракт на обслуживание государственных инженерных систем и здания диспетчерской службы.

В настоящее время расследование преступления окончено, материалы переданы в суд, дело ожидает рассмотрения. Обвиняемый на период предварительного следствия помещен под стражу. На его квартиру, имущество и автомобиль наложен арест, сообщает амурское управление Следственного комитета России.

Просмотров всего: 1940

#бизнес #криминал #происшествия

распечатать


Происшествия 2

В Благовещенске произошло ДТП со смертельным исходом
Происшествия

На Камчатке вулкан выбросил трёхкилометровый столб пепла

Происшествия

В Еврейской автономии женщина спасла мужа из пожара
Происшествия 1

Житель Благовещенска обокрал собственную мать
Комментарии
Показать все (1)
  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    2 часа назад

    суд ещё не состоялся , а АИ назвала человека "ВЗЯТОЧНИК" .

    И куда доблестная прокуратура смотрит ? ;(

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь