К Дню Победы в Благовещенске и Хэйхэ приводят в порядок памятники

К Дню Победы в Благовещенске приведут в порядок 22 памятника. Уборкой территорий и косметическим ремонтом занимаются организации, отвечающие за содержание этих объектов.

На текущий момент работы провели у мемориала воинам-амурцам, памятника труженикам тыла на площади Победы, бронекатера Амурской речной флотилии, монумента «Мир, Жизнь и Отечество защитившим» в сквере имени воинов-интернационалистов и памятника воинам-танкистам в поселке Моховая Падь.

Приведут в порядок и обелиск в селе Садовое.

Самые серьёзные восстановительные работы провели на мемориале воинам-амурцам на площади Победы. Помимо косметического ремонта самого памятника заменили плитку около него. Из городского бюджета на это выделили 315 тысяч рублей.

Жители китайского района Айгунь, в свою очередь, навели порядок и почтили память русских солдат у памятника павшим героям Красной армии в рамках праздника поминовения усопших.