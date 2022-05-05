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сегодня, 11:02 0

К Дню Победы в Благовещенске и Хэйхэ приводят в порядок памятники

В областной столице нужно обновить 22 монумента

К Дню Победы в Благовещенске и Хэйхэ приводят в порядок памятники
Фото: официальный телеграм-канал администрации Благовещенска

К Дню Победы в Благовещенске приведут в порядок 22 памятника. Уборкой территорий и косметическим ремонтом занимаются организации, отвечающие за содержание этих объектов.

На текущий момент работы провели у мемориала воинам-амурцам, памятника труженикам тыла на площади Победы, бронекатера Амурской речной флотилии, монумента «Мир, Жизнь и Отечество защитившим» в сквере имени воинов-интернационалистов и памятника воинам-танкистам в поселке Моховая Падь.

Приведут в порядок и обелиск в селе Садовое.

Самые серьёзные восстановительные работы провели на мемориале воинам-амурцам на площади Победы. Помимо косметического ремонта самого памятника заменили плитку около него. Из городского бюджета на это выделили 315 тысяч рублей.

Жители китайского района Айгунь, в свою очередь, навели порядок и почтили память русских солдат у памятника павшим героям Красной армии в рамках праздника поминовения усопших.

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#городская власть #история #Китай #память

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