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сегодня, 11:23 0

В амурские клиники закупят реабилитационное оборудование

На эти цели регион получит почти 45 миллионов рублей

В амурские клиники закупят реабилитационное оборудование
Фото: pixabay.com

В рамках работы над повышением доступности медицинской реабилитации в России в этом году на приобретение современного реабилитационного оборудования в регионы направят более 8,8 миллиарда рублей, из них 44,95 миллиона – в Амурскую область. Распоряжение о распределении этих средств между регионами подписал Михаил Мишустин, сообщили в правительстве РФ.

Деньги пойдут на оснащение отделений медицинской реабилитации в 157 клиниках.

— Современное оборудование позволит оказывать пациентам эффективное лечение. Такую реабилитацию пройдут ещё больше граждан, в том числе амбулаторно и в условиях дневного стационара, причём бесплатно, по полису обязательного медицинского страхования, – отметил Михаил Мишустин.

В ближайшие три года в рамках нового федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» планируется оснастить или переоснастить более 1 тысячи 350 отделений медицинской реабилитации, а также около 130 дневных стационаров. Отмечается, что этот проект входит в перечень инициатив социально-экономического развития России до 2030 года.

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#здоровье #медицина

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