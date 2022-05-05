В Белогорске посоревнуются дроны
Состязание пройдёт 7 мая в парке «Патриот»
7 мая на территории военно-патриотического комплекса «Патриот» в Белогорске пройдут соревнования дронов. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.
Дрон-комбат организован «Дрон-школой» при белогорском центре дополнительного образования детей и 35-й Краснознаменной общевойсковой армией.
— В дрон-комбате примут участие несколько пилотов. Это соревнования по итогам отборочного тура. Задача – преодолеть сложную трассу, в составе которой не только курсовые ворота, поворотные флаги, специализированные взлётные и посадочные площадки, но прежде всего военная техника сухопутных войск, – рассказал руководитель «Дрон-школы» Вадим Чанышев.
Состязание начнется 7 мая в 12:00 и продлится около двух часов.
Трассой для пилотов дронов впервые станут экспозиционные площадки военно-патриотического комплекса. Среди необычных элементов трассы – одиннадцатиметровая ракета Р-300 весом 37 тонн, а также тяжёлая подвижная многоканальная тропосферная радиостанция Р-410.
Для зрителей подготовят специальную площадку с телевизором, где можно увидеть всё, что видит пилот дрона.
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