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сегодня, 10:18 3

В Белогорске посоревнуются дроны

Состязание пройдёт 7 мая в парке «Патриот»

В Белогорске посоревнуются дроны
Фото: pixabay.com

7 мая на территории военно-патриотического комплекса «Патриот» в Белогорске пройдут соревнования дронов. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

Дрон-комбат организован «Дрон-школой» при белогорском центре дополнительного образования детей и 35-й Краснознаменной общевойсковой армией.

— В дрон-комбате примут участие несколько пилотов. Это соревнования по итогам отборочного тура. Задача – преодолеть сложную трассу, в составе которой не только курсовые ворота, поворотные флаги, специализированные взлётные и посадочные площадки, но прежде всего военная техника сухопутных войск, – рассказал руководитель «Дрон-школы» Вадим Чанышев.

Состязание начнется 7 мая в 12:00 и продлится около двух часов.

Трассой для пилотов дронов впервые станут экспозиционные площадки военно-патриотического комплекса. Среди необычных элементов трассы – одиннадцатиметровая ракета Р-300 весом 37 тонн, а также тяжёлая подвижная многоканальная тропосферная радиостанция Р-410.

Для зрителей подготовят специальную площадку с телевизором, где можно увидеть всё, что видит пилот дрона.

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#афиша #Белогорск #дети #конкурсы

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    6 часов назад

    Пилот дрона - задронист

  • Tуман

    Tуман
    6 часов назад

    Или пидронист?

  • Tуман

    Tуман
    6 часов назад

    Соревнования пидронистов...

    Кажется в отпуск мне пора. Куплю дрон и буду дронить

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