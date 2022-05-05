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Амурские пожарные объявили награду за фото ночных пироманов

Люди всё чаще устраивают ночные палы

Амурские пожарные объявили награду за фото ночных пироманов
Фото: pixabay.com

В телеграм-канале пожарной части (ПЧ-41) Благовещенского района обратились к амурчанам с просьбой помочь вычислить людей, занимающихся сжиганием мусора и сухой травы на полях. По словам пожарных, пироманы стали активнее в ночное время, когда есть шанс, что патрули их не заметят.

«Это реально больные пироманией люди! Их надо лечить, хотя бы штрафами... Или принудительными работами в добровольной пожарной дружине. А если серьёзно, ночные отжиги ставят под угрозу наши с вами жизни, ведь время реагирования на выезд и тушение таких очагов заметно увеличивается и зависят от обнаружения (а большинство людей спят), и сообщения о возгорании в пожарную охрану! Не проходите мимо, немедленно сообщайте об открытом огне!» – обратились к подписчикам пожарные.

Руководство этой пожарной части решило давать небольшую денежную премию тем, кто сможет передать достоверные сведения о поджогах с фото или видео, на которых будет виден сам поджигатель или его транспортное средство (номер должен быть в кадре). Анонимность при этом гарантируют.

«Нужно прекращать "пироманский шабаш" на нашей земле», – отметили в ПЧ-41.

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#пожары

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Комментарии
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  • Дрын

    Дрын
    3 часа назад

    давно пора пидроманов так выявлять

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