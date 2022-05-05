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В Благовещенске прошли сообщения о минировании школ

По информации администрации города, «заминировали» 4 школы

В Благовещенске прошли сообщения о минировании школ
Фото: pixabay.com

Обновлено: 10:32

В четверг, 5 мая, в редакцию Амур.инфо обратились читали и рассказали о том, что благовещенские школы эвакуируют из-за сообщения о минировании. В мэрии областного центра информацию подтвердили.

«В 8:25 поступило сообщение о том, что заминированы лицей № 6 (Горького, 233), школа № 12 (Зейская, 89), школа № 17 (Свободная, 33), школа № 28 (Студенческая, 43/3). Проводится эвакуация учеников и персонала. Выехали службы реагирования. Старшие классы отпустили домой. Вопрос по второй смене будет решён после завершения проверок», – сообщили в администрации города.

Амур.инфо продолжает следить за развитием ситуации.

Новость обновлена

По информации мэрии Благовещенска, все школы проверены. Взрывных устройств не обнаружено. Занятия во вторую смену пройдут в соответствии с расписанием.

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#происшествия #школа

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