В Благовещенске прошел фестиваль «Амурское Албазино»

1 и 2 мая в Благовещенске на территории конноспортивного клуба «Аллюр» состоялся фестиваль средневековой культуры «Амурское Албазино». В мероприятии приняли участие около 50 спортсменов из Приморья, Хабаровского края, Сахалина, Еврейской автономной и Амурской областей.

Главными организаторами выступили театр огня «Одержимые» и конноспортивный клуб «Аллюр». За отдельные тематические направления отвечали Амурский областной Дом народного творчества, Амурское казачье войско и ДВОКУ.

В ходе соревновательной программы провели более 100 боёв в трёх основных категориях: контактные бои в полном доспехе, бои на касание в воинском снаряжении раннего Средневековья, а также конные бои.

В медальном зачёте по боям в полном доспехе первое место взяли бойцы клуба «Скиф» из Южно-Сахалинска, а самым результативным бойцом стал участник турнира из этого же клуба Егор Павлов.

В соревнованиях по боям в раннесредневековой категории отличился благовещенский клуб «Ясень», который взял первое место в схватках «пять на пять». Кроме того, благовещенцы заняли второе место в боях троек. Особенно отличились Артемий Сергиенко и Михаил Былин.

В конном турнире победил спортсмен из Владивостока Павел Бурлаков, второе место занял боец из КСК «Аллюр» Роман Токарев.

Как обычно, на фестивале организовали интерактивные тематические площадки: помимо ристалища, где проходили бои, работали лучно-копейный тир, средневековая кухня, площадка казачьего войска, ярмарка ремёсел, детские мастер-классы.

Фото: Оксана Шишенко