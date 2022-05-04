Жители Свободного проголосовали за продление отопительного сезона

«Вижу и по погоде, и по результатам опроса, что пока отказываться от тепла в батареях всё же рановато. Продолжаем осенне-зимний период, наблюдаем за прогнозом. Но обращаю ваше внимание на то, что в любом случае греть батареи как зимой не будут. Температура теплоносителя задаётся исходя из температуры наружного воздуха. То есть, чем холоднее на улице, тем более интенсивно топят котельные, и соответственно, чем выше уличные температуры, тем меньше температура теплоносителя. Иначе никак», – написал глава города в соцсети.

К моменту опубликования материала участниками опроса стали более 800 человек, 86 % из которых проголосовали за продление отопительного сезона.

Напомним, что ранее Амур.инфо сообщало о том, что в Благовещенске отопление отключают с 4 мая.