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сегодня, 17:32 0

Жители Свободного проголосовали за продление отопительного сезона

Опрос провёл в своём телеграм-канале мэр города

Жители Свободного проголосовали за продление отопительного сезона
Фото: pixabay.com

В среду, 4 мая, мэр Свободного Владимир Константинов запустил в своём телеграм-канале опрос: «Продлим отопительный период до 11 мая или отключаем сегодня?». По его итогам было принято решение о продлении отопительного сезона.

«Вижу и по погоде, и по результатам опроса, что пока отказываться от тепла в батареях всё же рановато. Продолжаем осенне-зимний период, наблюдаем за прогнозом. Но обращаю ваше внимание на то, что в любом случае греть батареи как зимой не будут. Температура теплоносителя задаётся исходя из температуры наружного воздуха. То есть, чем холоднее на улице, тем более интенсивно топят котельные, и соответственно, чем выше уличные температуры, тем меньше температура теплоносителя. Иначе никак», – написал глава города в соцсети.

К моменту опубликования материала участниками опроса стали более 800 человек, 86 % из которых проголосовали за продление отопительного сезона.

Напомним, что ранее Амур.инфо сообщало о том, что в Благовещенске отопление отключают с 4 мая.

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#ЖКХ #Свободный

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