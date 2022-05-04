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сегодня, 17:02 0

Амурчанин ударил обидчицу жены топором

Женщине потребовалась медицинская помощь

Амурчанин ударил обидчицу жены топором
Фото: pixabay.com

Управление СК России по Амурской области передало в суд уголовное дело амурчанина, ударившего обидчицу супруги обухом топора по голове.

Вечером 27 января 2022 года в квартире дома на улице Чайковского в Благовещенске собралась большая компания из четверых мужчин и одной женщины – супруги одного из собутыльников. Мужчина, что был с парой, отлучился в магазин, в этот момент в квартиру вернулась хозяйка дома. Она возмутилась пьянке, возразить ей решила только что выпивавшая с мужчинами девушка. Ей-то и досталось от хозяйки – та расквасила ей нос.

Бегавший в магазин мужчина вернулся и увидел суженую с разбитым лицом. Разбираться решил с помощью топора. Обухом он ударил хозяйку квартиры прямо по голове.

— С открытой черепно-мозговой травмой потерпевшая доставлена в Амурскую областную клиническую больницу, где ей была оказана квалифицированная медицинская помощь, – рассказали в амурском управлении СК России.

Мужчина свою вину сразу признал, а также оплатил затраты на лечение. В ведомстве отметили, что обвиняемый ранее привлекался к уголовной ответственности за кражи.

В настоящее время собрана достаточная доказательная база, прокурором подписано обвинительное заключение, а дело готово к передаче в суд.

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#криминал #происшествия

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