Ольга Орлова требует наказать актёра Дмитрия Задорожного за жестокое избиение кота

Ольга Орлова в своём блоге заявила, что была вне себя от ужаса, когда увидела кадры жестокого избиения кота. Певица потребовала посадить в тюрьму Дмитрия Задорожного за живодёрство.

Звезда также отметила, что человеку, который так обращается с животными, нельзя доверять работу с детьми. По словам Ольги, «такие твари должны сидеть в тюрьме, а не устраивать детские праздники».

После инцидента Задорожного задержали правоохранители. Актёр заявил, что животное неожиданно начало вести себя агрессивно и кидаться на него, поэтому ему пришлось применить силу. Однако пользователи Сети отмечают, что его удары по животному не похожи на самозащиту.

Заместитель председателя рабочей группы по безнадзорным животным при Общественной палате Москвы Елена Иванова заявила, что за жестокое обращение с животными артисту может грозить тюремное заключение сроком до трёх лет. Она считает, что избивший животное Задорожный старается выдать произошедшее за нападение кота и врёт.

Что случилось с котом после избиения, неизвестно. Как пишет «СтарХит», животное увезли в клинику, где оно и скончалось. Сам актёр настаивает на том, что жившего у него в семье два года кота он оставил в переноске на улице, где его забрали добрые люди.

Однако в Сети есть кадры, на которых артист несёт не только переноску, но и чёрный пакет. Некоторые предполагают, что в нём был погибший кот.