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сегодня, 16:40 0

В суде рассмотрят дело амурчанина, по вине которого погиб человек

Пьяный водитель стал виновником ДТП

В суде рассмотрят дело амурчанина, по вине которого погиб человек
Фото: pixabay.com

Следователи завершили расследование уголовного дела по обвинению 34-летнего жителя села Лермонтовка в смертельном ДТП, сообщает следственное управление СК РФ по Амурской области.

В июле прошлого года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения сел за руль авто, в котором находилось трое пассажиров. Во время движения по трассе Тамбовка – Раздольное – Муравьёвка водитель пересёк линию дорожной разметки и выехал на встречку, где произошло столкновение с легковым автомобилем. В результате ДТП один из пассажиров автомобиля виновника аварии погиб на месте, другие пассажиры и водитель встречной машины получили серьёзные травмы.

Во время предварительного следствия обвиняемый свою вину признал полностью.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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