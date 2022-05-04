В суде рассмотрят дело амурчанина, по вине которого погиб человек

Следователи завершили расследование уголовного дела по обвинению 34-летнего жителя села Лермонтовка в смертельном ДТП, сообщает следственное управление СК РФ по Амурской области.

В июле прошлого года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения сел за руль авто, в котором находилось трое пассажиров. Во время движения по трассе Тамбовка – Раздольное – Муравьёвка водитель пересёк линию дорожной разметки и выехал на встречку, где произошло столкновение с легковым автомобилем. В результате ДТП один из пассажиров автомобиля виновника аварии погиб на месте, другие пассажиры и водитель встречной машины получили серьёзные травмы.

Во время предварительного следствия обвиняемый свою вину признал полностью.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.