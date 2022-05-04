Певец Сергей Лазарев решил взять паузу в работе

Сергей Лазарев признался, что у него возникли проблемы с записью нового альбома. По словам 39-летнего певца, он находится «в лёгком ступоре», поскольку пока нет ясности, как работать дальше. Он не знает, как сейчас снимать и на каких площадках продвигать новые клипы, ведь многие лейблы уходят из России.

Сергей отметил, что пока все артисты пытаются привыкнуть к новой данности. Поэтому исполнитель решил временно приостановить работу над новым альбомом, чтобы понять, что будет дальше.

В последнее время Лазарев стал более замкнутым: он перестал выходить в прямые эфиры и закрыл аккаунты в социальных сетях. От грустных мыслей и депрессии его спасают сын Никита и дочь Аня.

Певец признался, что сейчас ему очень сложно получать вдохновение, ведь «вокруг столько негатива, злобы и ненависти». По словам Сергея, ему сложно этому противостоять, поэтому хочется закрыться. Однако ради поклонников, которые уже много лет с ним, артист намерен продолжать свою деятельность.