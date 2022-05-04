Двоих амурчан подозревают в совершении разбоя и двух краж

Сотрудники уголовного розыска раскрыли разбойное нападение на АЗС и две кражи, совершенные на территории Серышевского района в апреле этого года. Задержаны двое подозреваемых 2003 года рождения, сообщили в управлении МВД России по Амурской области.

Студент благовещенского вуза и ранее судимый, нигде не работающий житель Белогорского района организовали налёт на автозаправочную станцию в селе Бочкарёвка.

22 апреля, угрожая обрезом охотничьего ружья, один из подозреваемых потребовал у женщины-оператора автозаправочной станции наличные деньги. Получив из кассы 52 тысячи рублей, молодой человек вернулся к сообщнику. После этого амурчане уничтожили верхнюю одежду, перчатки и маску главного налётчика, спрятали в лесу орудие преступления, а затем скрылись.

За десять дней до этого преступления молодые люди пробрались в дом к жительнице села Томское и похитили золотые украшения и иностранную валюту на сумму 540 тысяч рублей. А 27 апреля в том же населённом пункте амурчане вскрыли гараж и вынесли из него три канистры с бензином.

В настоящее время подозреваемые находятся в изоляторе временного содержания, а полицейские продолжают выяснять обстоятельства произошедшего и причастность задержанных к другим фактам преступной деятельности.

Сообщается, что в отношении амурчан возбуждены и расследуются уголовные дела по статье 162 («Разбой») и статье 158 («Кража») УК РФ.