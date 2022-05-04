Рыцарские страсти

1 и 2 мая в эпоху Средневековья смогли окунуться гости и участники ежегодного межрегионального фестиваля исторической культуры «Амурское Албазино».

В конноспортивном клубе «Аллюр» побывали и корреспонденты Амур.инфо. Они узнали, откуда съехались реконструкторы, какую эпоху воссоздали и откуда черпают вдохновение для своего хобби. Что тяжелее: меч, щит или шлем? Узнаете, посмотрев видео!

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#Видео: Разное #культура

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Алексей «Груандан» Козырин