Рыцарские страсти
Корреспонденты Амур.инфо побывали на фестивале исторической культуры «Амурское Албазино»
1 и 2 мая в эпоху Средневековья смогли окунуться гости и участники ежегодного межрегионального фестиваля исторической культуры «Амурское Албазино».
В конноспортивном клубе «Аллюр» побывали и корреспонденты Амур.инфо. Они узнали, откуда съехались реконструкторы, какую эпоху воссоздали и откуда черпают вдохновение для своего хобби.
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