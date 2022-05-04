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сегодня, 15:19 2

Рыцарские страсти

Корреспонденты Амур.инфо побывали на фестивале исторической культуры «Амурское Албазино»

Рыцарские страсти
Фото: Оксана Шишенко

1 и 2 мая в эпоху Средневековья смогли окунуться гости и участники ежегодного межрегионального фестиваля исторической культуры «Амурское Албазино».

В конноспортивном клубе «Аллюр» побывали и корреспонденты Амур.инфо. Они узнали, откуда съехались реконструкторы, какую эпоху воссоздали и откуда черпают вдохновение для своего хобби.

Что тяжелее: меч, щит или шлем? Узнаете, посмотрев видео!

Просмотров всего: 279

#Видео: Разное #культура

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Комментарии
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  • FыR-FыR

    FыR-FыR
    1 час назад

    Был там рыцарь из Сахалина, на голову или две выше всех остальных и вдвое больше в плечах - чисто Гора из Игры Престолов, всех месил ) А так неплохой ивент, получил удовольствие, хотя хочется больше.

  • Sergey Nifashev

    Sergey Nifashev
    58 минут назад

    ..."Больше" - это добраться до винного погреба в рыцарском замке?

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