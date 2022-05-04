В Благовещенске установили баннер с изображением украинской бабушки с красным флагом

Фото: Анна Солошенко

В среду, 4 мая, в редакцию Амур.инфо прислали фото, сделанное на круговой развязке на въезде в Благовещенск. На нем видно, что на торце дома по адресу: улица Театральная, 224, установили два баннера: один – с изображением украинской бабушки, вышедшей к военным с красным флагом, а второй – с триколором и надписью «Своих не бросаем».

В мэрии пояснили, что предложение разместить на фасаде такой баннер поступило от самих жителей дома.

Фотографии нового баннера уже разлетелись по соцсетям. В комментариях горожане пишут: «Молодцы! Так держать!», «На днях второе видео с этой бабушкой появилось. Она опять с украинцами отказалась уезжать».

Напомним, что ранее Дмитрий Рогозин предложил разместить изображение старушки на ракете.