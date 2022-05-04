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Победитель шоу «Маска» Ильдар Абдразаков рассказал, что костюм Дракона весит около 50 килограммов

Абдразаков признался, что боялся приступа клаустрофобии во время выступления

Победитель шоу «Маска» Ильдар Абдразаков рассказал, что костюм Дракона весит около 50 килограммов
Фото: fotkaew.ru

Ильдар Абдразаков стал победителем третьего сезона шоу «Маска». Оперный певец скрывался в костюме Дракона. На днях артист поделился впечатлениями от участия в проекте, сообщает «Вокруг ТВ».

Абдразаков рассказал, что костюм Дракона весит около 50 килограммов, поэтому в нём было довольно сложно выступать. Певец боялся, что на сцене у него может произойти приступ клаустрофобии.

Каждый раз после съёмок костюм артиста был мокрый насквозь. Супруга Ильдара рассказала, что за время работы на проекте муж похудел на 7 килограммов.

По словам оперного певца, чтобы в костюм попадал воздух, в нём был установлен вентилятор, а обзор осуществлялся с помощью ноздрей Дракона. Чтобы что-то увидеть, Абдразакову приходилось выше поднимать голову, поэтому у него сильно болела шея. Также из-за специфичного пошива нижней части костюма артисту было трудно передвигаться.

Жена Ильдара знала, что певец скрывается под маской Дракона, ведь она сама занимается расписанием мужа. По словам Марики, её супруг получил удовольствие от проекта, потому что за 25 лет карьеры никогда такого не делал.

Для многих членов жюри и зрителей личность Дракона не стала большой неожиданностью. Больше всего звёзд удивила Алсу, которая скрывалась под маской Пчелы. Никто из судей даже не предполагал, что певица участвует в проекте. Филипп Киркоров назвал перевоплощение артистки гениальным.

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#шоу-бизнес

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