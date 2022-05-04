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Четвёртую жену Михаила Ефремова обвиняют в избиениях дочери и алкоголизме

Ксения Качалина перечеркнула свою карьеру алкогольной зависимостью

Четвёртую жену Михаила Ефремова обвиняют в избиениях дочери и алкоголизме
Фото: runews.su

Ксения Качалина когда-то была многообещающей актрисой. Однако блестящие перспективы артистки перечеркнула алкогольная зависимость. «СтарХит» рассказал о жизненных драмах четвёртой жены Михаила Ефремова.

После первого успеха в актёрской карьере Качалина получила приглашение от Ивана Охлобыстина, который предложил ей сыграть роль в одном из фильмов. Во время съёмок у них завязался бурный роман. Артисты стали жить вместе, но через четыре года разошлись. После разрыва с Охлобыстиным Ксения утешилась отношениями с музыкантом Алексеем Паперным. Брак пары продержался пять лет.

После развода актриса сблизилась с Михаилом Ефремовым, который только расстался с третьей женой Евгенией Добровольской. Качалина родила от Михаила дочку Анну Марию. Вскоре после рождения наследницы отношения супругов дали трещину, а когда девочке было четыре, они расстались.

В 2010 году появились слухи об алкоголизме Качалиной. Ефремов оформил опеку над дочерью, а также взял на себя содержание бывшей жены. Анна Мария заявляла, что не могла жить с матерью, которая в детстве поднимала на неё руку и угрожала ножом. Девушка винила во всех своих бедах родительницу и вынуждена была посещать психотерапевта.

Сейчас Ксения Качалина превратилась в затворницу. Она рассказывала журналистам, что в свободное время спит и больше ничего не делает. При этом возвращаться в кино артистка не хочет.

В одной передаче Качалину уговорили на реабилитацию, но бывшая актриса по-прежнему живёт в разрухе и тратит все деньги на сигареты и алкоголь. Об излечении Ксении от зависимости никто не слышал.

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#шоу-бизнес

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