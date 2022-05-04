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сегодня, 14:42 0

Василий Орлов рассказал о возведении больницы в селе Стойба

Старое здание построено из дерева и за годы эксплуатации серьёзно износилось

Василий Орлов рассказал о возведении больницы в селе Стойба
Фото: пресс-служба правительства Амурской области

Губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал, что строительство участковой больницы в селе Стойба Селемджинского района подходит к концу. Новое здание будет включать в себя дневной стационар, процедурный кабинет, кабинеты врачей, лабораторию. В подвале оборудуют бытовые комнаты и тепловой узел. Общая площадь нового лечебного учреждения – около 600 квадратных метров.

В правительстве Приамурья напомнили, что строительство этой больницы стартовало по распоряжению президента – к нему с просьбой посодействовать в постройке нового здания обратился местный житель. На сегодняшний день больница села Стойба обслуживает 663 жителя села (из которых 58 – дети), а также сотрудников Маломырского рудника и небольших золотодобывающих предприятий (ещё более тысячи человек).

Сейчас в новом здании рабочие занимаются устройством системы водоотведения, чистовой отделкой помещений.

фото: пресс-служба правительства Амурской области

— Участковая больница располагалась в старом деревянном здании. Помещения обветшали, оборудование исчерпало свой ресурс, поэтому вопрос о возведении нового здания и оснащении его современным оборудованием стоял достаточно остро. На проведение строительно-монтажных работ из областного бюджета было выделено 125,6 миллиона рублей. Сейчас строительство нового объекта находится в завершающей стадии. Люди должны иметь возможность получать медицинскую помощь в комфортных условиях, вне зависимости от того, в каком районе области они проживают, – сказал Василий Орлов.

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#губернатор #здоровье #строительство

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