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сегодня, 14:22 2

В Хабаровском крае семья экс-полицейского жестоко избила хозяйку собачьего приюта

Поводом стали три щенка, которые облаяли машину

В Хабаровском крае семья экс-полицейского жестоко избила хозяйку собачьего приюта
Фото: pixabay.com

На территории садоводческого некоммерческого товарищества «Лотос» в селе Ильинка Хабаровского края муж, жена и дочь избили зоозащитницу и владелицу приюта для собак. Заявление в полицию написали обе стороны, пишет РИА ФАН.

4 мая в Сети начали распространять видео с камер видеонаблюдения, где трое взрослых избивают женщину на проселочной дороге перед шлагбаумом. Поводом для нападения стали три щенка. Они облаяли машину, в которой находились жена и дочь бывшего полицейского.

На кадрах видно, что все трое нападают на женщину, а мужчина сначала размахивает палкой, а затем заваливает женщину и садится сверху. После избиения женщину занесли на территорию «Лотоса».

Примечательно, что в отделение поступило два встречных заявления. Зоозащитница и семья экс-полицейского пожаловались друг на друга за нанесение побоев и порчу имущества. Собаки, кстати, никого не покусали.

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#Дальний Восток #животные #происшествия #криминал

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Комментарии
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  • Токарев

    Токарев
    2 часа назад

    Урод бывший полицейский, можно представить как он служил в полиции. И семейку обучил садизму.

  • Юрий Венедиктович

    Юрий Венедиктович
    1 час назад

    Забрало запотело. Ничего удивительного.

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