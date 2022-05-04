В Хабаровском крае семья экс-полицейского жестоко избила хозяйку собачьего приюта

4 мая в Сети начали распространять видео с камер видеонаблюдения, где трое взрослых избивают женщину на проселочной дороге перед шлагбаумом. Поводом для нападения стали три щенка. Они облаяли машину, в которой находились жена и дочь бывшего полицейского.

На кадрах видно, что все трое нападают на женщину, а мужчина сначала размахивает палкой, а затем заваливает женщину и садится сверху. После избиения женщину занесли на территорию «Лотоса».

Примечательно, что в отделение поступило два встречных заявления. Зоозащитница и семья экс-полицейского пожаловались друг на друга за нанесение побоев и порчу имущества. Собаки, кстати, никого не покусали.