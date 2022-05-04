В Хабаровском крае семья экс-полицейского жестоко избила хозяйку собачьего приюта
Поводом стали три щенка, которые облаяли машину
На территории садоводческого некоммерческого товарищества «Лотос» в селе Ильинка Хабаровского края муж, жена и дочь избили зоозащитницу и владелицу приюта для собак. Заявление в полицию написали обе стороны, пишет РИА ФАН.
4 мая в Сети начали распространять видео с камер видеонаблюдения, где трое взрослых избивают женщину на проселочной дороге перед шлагбаумом. Поводом для нападения стали три щенка. Они облаяли машину, в которой находились жена и дочь бывшего полицейского.
На кадрах видно, что все трое нападают на женщину, а мужчина сначала размахивает палкой, а затем заваливает женщину и садится сверху. После избиения женщину занесли на территорию «Лотоса».
Примечательно, что в отделение поступило два встречных заявления. Зоозащитница и семья экс-полицейского пожаловались друг на друга за нанесение побоев и порчу имущества. Собаки, кстати, никого не покусали.
Просмотров всего: 748
#Дальний Восток #животные #происшествия #криминал