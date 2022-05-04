Анна Седокова вспомнила, как столкнулась с унижениями во время работы в группе «ВИА Гра»

Седокова рассказала, что ей приходилось работать в разных условиях. Однажды во время выступления возле сцены находился мужчина, который ел арбуз, а семечки выплёвывал на пол. На другом концерте после исполнения песни Анне никто не стал аплодировать. А один из зрителей как-то внезапно выбежал на сцену и пытался засунуть деньги в юбку Надежде Грановской.

Седокова вспомнила об оскорбительных криках мужчин во время концерта. По её словам, многие из них считали, что «тебя купили, ты им должна». Позже и женщины стали в унизительной форме обращаться к артисткам. Они фотографировали солисток группы и выставляли в Сеть самые плохие кадры.

Анна призналась, что «после таких концертов не хочется дышать». Временами её приходилось долго успокаивать, когда она плакала по три часа.

Певица отмечает, что такое отношение очень угнетает, ведь она мечтала совсем не о таком, когда представляла себя на сцене. Но Седокова продолжала выступать, чтобы были деньги на жильё и на ребёнка. Она старалась работать лучше, чтобы зарабатывать больше, но «ощущение грязи не оставляло её».

Вспомнить о тяжёлых моментах артистку заставил скандал с участием Егора Крида. Недавно на корпоративе выпившая заказчица прогнала певца со сцены, а после этого просила вернуться и продолжить выступать. Анна считает, что её коллега поступил правильно, не вернувшись и не позволив себя унижать дальше.