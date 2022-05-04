Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
4мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:40 0

Анна Седокова вспомнила, как столкнулась с унижениями во время работы в группе «ВИА Гра»

Седокова рассказала об оскорбительном отношении к артистам

Анна Седокова вспомнила, как столкнулась с унижениями во время работы в группе «ВИА Гра»
Фото: news.rambler.ru

Анна Седокова сейчас редко выступает на сцене. Певица призналась, что сократить количество концертов её заставило отношение зрителей к артистам. В своём телеграм-канале она рассказала, что во время работы в группе «ВИА Гра» столкнулась с унижениями и оскорблениями, сообщает «Пятый канал».

Седокова рассказала, что ей приходилось работать в разных условиях. Однажды во время выступления возле сцены находился мужчина, который ел арбуз, а семечки выплёвывал на пол. На другом концерте после исполнения песни Анне никто не стал аплодировать. А один из зрителей как-то внезапно выбежал на сцену и пытался засунуть деньги в юбку Надежде Грановской.

Седокова вспомнила об оскорбительных криках мужчин во время концерта. По её словам, многие из них считали, что «тебя купили, ты им должна». Позже и женщины стали в унизительной форме обращаться к артисткам. Они фотографировали солисток группы и выставляли в Сеть самые плохие кадры.

Анна призналась, что «после таких концертов не хочется дышать». Временами её приходилось долго успокаивать, когда она плакала по три часа.

Певица отмечает, что такое отношение очень угнетает, ведь она мечтала совсем не о таком, когда представляла себя на сцене. Но Седокова продолжала выступать, чтобы были деньги на жильё и на ребёнка. Она старалась работать лучше, чтобы зарабатывать больше, но «ощущение грязи не оставляло её».

Вспомнить о тяжёлых моментах артистку заставил скандал с участием Егора Крида. Недавно на корпоративе выпившая заказчица прогнала певца со сцены, а после этого просила вернуться и продолжить выступать. Анна считает, что её коллега поступил правильно, не вернувшись и не позволив себя унижать дальше.

Просмотров всего: 491

#соцсети #шоу-бизнес

распечатать


В России и мире

Ольга Орлова требует наказать актёра Дмитрия Задорожного за жестокое избиение кота
В России и мире

Певец Сергей Лазарев решил взять паузу в работе
В России и мире

Победитель шоу «Маска» Ильдар Абдразаков рассказал, что костюм Дракона весит около 50 килограммов
В России и мире

Четвёртую жену Михаила Ефремова обвиняют в избиениях дочери и алкоголизме
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь